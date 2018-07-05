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В Запорожской области проходят массовые обыски у предпринимателей

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В курортном Бердянске Запорожской области, который находится на берегу общего с Россией Азовского моря, спецслужбы проводят обыски у местных предпринимателей.

Как сообщили в пресс-центре управления Службы безопасности Украины, их сотрудники проводят санкционированные судом следственные действия.

С какой целью проводят обыски – не сообщается.

По данным местных СМИ, в поле зрения правоохранителей оказались ряд предприятий, связанных с промышленным выловом рыбы.

Подробности о причинах обысков и результаты СБУ обещает сообщить позже.

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