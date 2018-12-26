В Запорожской области прекратилось военное положение

Сегодня в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко заявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины, в том числе и Запорожской.

"Сейчас ровно 14:00 и сегодня, сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на анализе всех составляющих текущей оборонной ситуации в государстве", - заявил Порошенко.

При этом президент отметил, что обстановка на оккупированных территориях, а также на границе с Россией остается напряженной. Военное присутствие РФ в Азовском море не сократилось.

Военное положение в Украине вступило в силу 28 декабря и продлилось 30 дней. Указ президента поддержала Верховная Рада.

Поводом для введения военного положения стала атака на украинские военные корабли со стороны российских в Керченском проливе.

В первоначальном тексте президентского указа военное положение предлагалось ввести на территории всей Украины сроком на два месяца.