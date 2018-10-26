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В Запорожской области постепенно включают отопление

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На этой неделе жителей Запорожской области после тепла ждало резкое похолодание. Многие оказались не готовы к такой погоде и достали из шкафа теплые вещи.

Но отопление в области пока еще не включают. Только одному городу посчастливилось ощутить тепло в батареях.

Так, на данный момент, жителям Энергодара включили отопление в домах, передает 0.61, ссылаясь на областной департамент информационной деятельности и коммуникациям с общественностью.

Что касается других городов области, то уже включили отопление в некоторых государственных учреждениях. Например, уже отапливается 80 детских садов, 71 школа и три больницы в разных районах области.

Состоянием не сегодня, без отопления остаются такие города, как Запорожье, Токмак и Бердянск.

Также от холода страдают жители таких районов – Вольнянского, Васильевского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского, Новониколаевского и т.д.

Отметим, что жителям Запорожья включат отопление тогда, когда температура воздуха станет ниже +8.

Сейчас температуре в городе примерно +7 градусов. Но на выходных обещают потепление от +15 до +20.

Вероятно, поэтому местная власть не спешит включат отопление.

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