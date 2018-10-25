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В Запорожской области подростки бросались камнями в охранника школы

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Так, В Запорожской области, в одной из школ компания школьников нарочно вымазывали ногами входную дверь, а после того, как охранник стал делать им замечание они начали прыгать на дверь и оставлять следы ног, передает "Суббота+". Но и на этом не закончилась, подростки решили якобы отомстить и начали бросать в охранника камни.

Такая картина взбудоражила проезжавшего мимо очевидца, и он стал делать замечание парням, но те в ответ стали убегать и кидать те же камни в колеса автомобиля.

Об этом рассказала жена очевидца на своей странице в Фейсбук, передает "Суббота+".

Отметим, что инцидент произошел сегодня в Бердянске, директор школы пообещала повлиять на сложных подростков.

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