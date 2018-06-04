В Запорожской области пенсионеры выращивали на огородах мак и коноплю

Посевы были уничтожены.

За сутки запорожские правоохранители уничтожили три наркопосева. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

По данным ведомства, 1 июня сотрудники полиции ликвидировали посев мака на территории частного дома в селе Первомайское Розовского района. Выращивала его 68-летняя пенсионерка. В общей сложности было изъято 91 куст снотворного растения.

В этот же день плантацию с наркотическими растениями обнаружили в поселке Бильмак. Там 70-летний местный житель возле своего дома выращивал коноплю. Правоохранители изъяли 13 кустов растений.

Кроме того, полицейские провели санкционированный обыск у 49-летнего жителя Приморска, в ходе которого выявили незаконные посевы конопли на приусадебном участке мужчины. С места проживания задержанного было изъято 10 кустов конопли, а также вещество растительного происхождения.

Указанные растения направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Идет досудебное расследование.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области