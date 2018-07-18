В Запорожской области пенсионер из-за запоя не заметил, что у него продолжительное время воровали пенсию

Всего у потерпевшего было украдено 9 тысяч 300 гривен

Уроженка Запорожской области, содержащая шестерых несовершеннолетних детей, помогла пенсионеру зарегистрироваться в системе "Приват24". Женщина самостоятельно придумала будущей жертве пароль для входа в WEB-банкинг. В дальнейшем, используя известный ей пароль, запорожанка девять раз переводила деньги со счета пенсионера на собственный карточный счет. Всего таким способом доверчивая жертва лишилась около 9,3 тысяч гривен.

Сам пенсионер длительное время не замечал пропажи денег со счета, поскольку отдал карточку на хранение главе местного сельсовета, так как сам в это время пьянствовал. Претензий ни материального, ни морального характера к обвиняемой у пострадавшего нет, поскольку обвиняемая в добровольном порядке вернула все деньги.

Суд признал женщину виновной по ч.1, ч.2 ст.185 УК Украины (кража и кража повторно) и ч.1, ч.2 ст.361 УК Украины (незаконное вмешательство в работу автоматизированных электронно-вычислительных машин, их систем или компьютерных сетей).

По совокупности преступлений обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей сроком на 2 года. Мать шестерых детей освободили от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год. Об этом говорится в приговоре Приазовского районного суда Запорожской области.