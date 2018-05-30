В Запорожской области назревает новая экологическая катастрофа

В Запорожской области из-за сильного шторма почти закрыло промоину, соединяющую Молочный лиман с Азовским морем. Местные активисты прогнозируют экологическую катастрофу. Об этом сообщили на странице общественной организации Eco-Corp в соцсети.

По словам активистов, в скором времени промоина может полностью исчезнуть, а это приведет к массовой гибели всех живых организмов в лимане. Ранее местные власти взяли на себя обязательства провести тендер по расчистке лимана, однако все тендеры были провалены.

"Друзья, вы взяли на себя обязательства провести тендер по расчистке лимана, тендер провалили и не один. Впоследствии колоссального шторма промоину почти закрыло, идёт жаркое лето, ещё немного, и повышенная соленость выбьет все живое в лимане. Поверьте, те 60 тонн, которых по стечениям разных обстоятельств убили осенью, будут просто цветочками", - отметили экозащитники.

Напомним, в сентябре прошлого года в Молочном лимане произошел массовый замор рыбы. Из-за несвоевременной расчистки промоины более 60 тысяч особей пеленгаса и 1300 особей кефали не смогли выйти в Азовское море. Сумма ущерба составила 93 млн гривен.

Активисты призывают местные и областные власти совместными усилиями решить эту проблему.

Фото: Фейсбук