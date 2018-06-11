В Запорожской области нашли еще одну наркоплантацию

В Мелитополе правоохранители обнаружили плантацию мака и конопли, которую выращивал ранее судимый местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

По информации ведомства, на приусадебном участке 43-летний мужчина выращивал растения мака и конопли. На днях в ходе обыска правоохранители обнаружили эту плантацию и изъяли 125 кустов мака и 9 кустов конопли с признаками культивации.

Примечательно, что мужчина уже был ранее осужден за аналогичное преступление.

Изъятые растения направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы. Идет досудебное расследование.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области