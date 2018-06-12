В Запорожской области накрыли подпольный цех по производству "элитного" алкоголя

Алкоголь продавали через интернет.

В Мелитополе правоохранители ликвидировали подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Запорожской области.

Во время расследования было установлено, что организовал производство местный житель. Водку производили путем смешивания спирта и воды. Далее полученную смесь разливали в бутылки с этикетками известной торговой марки.

В процессе производства использовалось специальное самодельное устройство, которое закрывало бутылки металлическими крышками, затем обклеивало поддельными акцизными марками.

Незаконно изготовленную фальсифицированную продукцию реализовывали через интернет по всей территории Запорожской области.

В ходе санкционированных обысков налоговики изъяли одну тысячу литров спирта, 1630 бутылок фальсификата с этикетками известной водки, 518 поддельных акцизных марок, металлические колпачки, пустые бутылки и этикетки с логотипом известного бренда, а также оборудование для изготовления фальсификата.

Общая стоимость изъятого составила 650 тысяч гривен, из них фальсифицированной продукции – 500 тысяч гривен. Следствие продолжается.

Фото: Пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области