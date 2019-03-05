В Запорожской области на карантин закрыли 10 школ

В Запорожье и области из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ десять школ закрыли на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

На минувшей неделе в области зарегистрировано 8692 случая заболеваний ОРВИ. Большую часть заболевших (69%) составили дети. Кроме того, в больницы были госпитализированы 188 человек, из них 113 – дети.

В связи с этим на карантин полностью закрыты 10 школ области. Также временно приостановлено обучение в 10 отдельных классах области, а также в одной группе детсада.

Подробнее со списком учебных учреждений, закрытых на карантин, можно ознакомиться ниже:

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