В Запорожской области мужчина забил до смерти собутыльника

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, в субботу, 21 июля, в одном из домов по улице Правды города Бердянск был обнаружен труп.

Установлено что труп принадлежит 60-летнему хозяину жилплощади.В Ходе оперативно следственных действий полицейские выяснили, что во время распития спиртных напитков между двумя приятелями возникла ссора. Разъяренный 48-летний житель Бердянска избил до смерти пенсионера.

По данному делу открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет тюремного заключения.