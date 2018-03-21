В Запорожской области местный житель получил 32 млн грн наследства

Из них 2 миллиона уйдут на налоги

В Запорожской области житель Пологовского района задекларировал получение почти 32 млн грн наследства.

Как сообщает Фискальная служба, с начала кампании декларирования доходов граждан 5 жителей Запорожской области задекларировали доходы в размере более одного миллиона гривен.

Четверо из Запорожья, которые в сумме задекларировали 9 миллионов полученных иностранных доходов, наследства, подарков, заработной платы и тому подобное.

Но самый крупный доход получил пологовец, который должен будет заплатить 1,6 миллиона гривен налога на доходы физлиц и 476,4 тысячи военного сбора.