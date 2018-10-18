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в Запорожской области из-за теплой погоды грызуны атаковали засеянные поля: урожай под угрозой

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Специалисты управления Госпотреббслухжбы провели в Запорожской области мониторинг состояния засеянных угодий. Прогнозы оказались неутешительными.

На полях резко увеличилось количество грызунов. Из-за этого есть риск потери большого количества урожая посевных культур.

Причиной активного размножения грызунов стала теплая погода и достаточное количество корма. Ещё одной проблемой стала способность мышевидных к миграции на несколько километров. А значит, с полей животные могут перебраться и в населенные пункты, в дома людей, предупреждают в Госпотребслужбе.

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