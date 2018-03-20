В Запорожской области из-за разгерметизации вспыхнул автомобиль на газе (ФОТО)

ЧП произошло в людном месте

В Энергодаре Запорожской области загорелся автомобиль из-за разгерметизации топливно-газовой системы.

Как сообщает ГУГСЧС в области, вечером 19 марта в Службу спасения "101" поступил вызов о пожаре по ул. Молодежная.

Возле остановки общественного транспорта горел автомобиль Opel Vektra.

Прибывшие на вызов пожарные оперативно ликвидировали горение в зоне двигателя.

Вероятной причиной пожара стала разгерметизация топливно-газовой системы авто.

В результате происшествия никто не пострадал, ведется расследование.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области