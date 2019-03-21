В Запорожской области один из роддомов из-за кори закрыт для посещений

В Мелитопольском роддоме посещения рожениц и партнерские роды временно приостановили. Причина – супруг одной из пациентов болеет корью.

Об этом сообщает местное издание “Риа-Мелитополь”.

Как рассказал главврач медучреждения, сама женщина здорова, ее супруг проходит лечение в инфекционной больнице.

“Сегодня ночью женщина родила здорового ребенка. Молодая мама и малыш находятся под наблюдением врачей. Никаких симптомов кори у них пока не обнаружено”, - пишет издание, со ссылкой на главврача Анатолия Скиданюка.

В случае, если в роддоме будет зафиксирован случай заболевания корью, то его закроют на карантин.

По информации ГУ “Запорожской областной лабораторный центр МОЗ”, с начала года в Мелитополе зарегистрировано 63 случая кори, а в Мелитопольском районе – 15.

Всего, на территории области, за 2,5 месяца этого года инфекцию “подхватили” 443 человека.

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