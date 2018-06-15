В Запорожской области из-за хлопка газа обгорели трое мужчин

Мужчины получили ожоги разной степени.

Хлопок газовой смеси произошел вчера, 14 июня, около полудня в селе Старопетровка Бкрдянского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

На месте происшествия спасатели выяснили, что хлопок газа произошел из-за непотушенной сигареты. Так, во дворе частного дома местный житель вместе со своим 28-летним сыном сливали газовый конденсат из пропанового баллона. В это время к ним зашел сосед и по неосторожности кинул сигарету прямо возле баллона.

В результате произошел хлопок газа. К счастью, последующего возгорания не было.

Всем мужчинам потребовалась медицинская помощь. Хозяин дома и его сын с ожогами разной степени самостоятельно добрались до больницы на своей машине.

Сосед 27 лет вызвал экстренную медицинскую помощь. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Фото: Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области