В Запорожской области из-за хлопка газа обгорели трое мужчин

Мужчины получили ожоги разной степени.
Хлопок газовой смеси произошел вчера, 14 июня, около полудня в селе Старопетровка Бкрдянского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.
На месте происшествия спасатели выяснили, что хлопок газа произошел из-за непотушенной сигареты. Так, во дворе частного дома местный житель вместе со своим 28-летним сыном сливали газовый конденсат из пропанового баллона. В это время к ним зашел сосед и по неосторожности кинул сигарету прямо возле баллона.
В результате произошел хлопок газа. К счастью, последующего возгорания не было.
Всем мужчинам потребовалась медицинская помощь. Хозяин дома и его сын с ожогами разной степени самостоятельно добрались до больницы на своей машине.
Сосед 27 лет вызвал экстренную медицинскую помощь. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
Фото: Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области