В Запорожской области хакер парализовал работу частных предприятий

Сотрудники киберполиции разоблачили мужчину, который организовал DDoS-атаки на частные предприятия Запорожья и Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Во время следствия установлено, что 29-летний житель Мариуполя в течение последних двух месяцев с помощью вредоносного программного обеспечения взламывал компьютерные системы охраны. Для этого он атаковал порты, которые необходимы для работы предприятий.

"Путем нагрузки на роутер злоумышленник блокировал доступ оборудования предприятий к интернету, делал невозможным мониторинг и не позволял управлять удаленным оборудованием около трех тысяч абонентов предприятий, расположенных в Запорожской и Донецкой областях", - отметили в ведомстве.

Таким образом частные предприятия теряли своих клиентов, так как не могли оперативно реагировать на отправленный сигнал о помощи.

Установлено, что злоумышленник совершал атаки со съемной квартиры в Мариуполе. Во время санкционированного по месту жительства мужчины правоохранители изъяли несколько ноутбуков, флеш-карты и мобильный телефон. При осмотре техники на компьютере обнаружили вредоносные программы, а также IP-адреса предприятий, в систему которых вмешивался злоумышленник.

По факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров открыто уголовное производство. Следствие продолжается.