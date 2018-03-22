В Запорожской области грузовик заблокировал трассу "Запорожье-Мариуполь" (ФОТО)

Спасатели пришли на помощь дальнобойщику

В Розовском районе Запорожской области спасатели пришли на помощь грузовику дальнобойщика, который заблокировал движение по национальной трассе "Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь".

Как сообщает ГУГСЧС в области, 21 марта в 12:45 в Службу спасения "101" поступил вызов на ЧП в селе Новомлиновка Розовского района.

Здесь грузовой автомобиль Renault, который двигался по трассе "Н 08", съехал в кювет и перекрыл дорогу для других транспортных средств.

"Спасатели с помощью гибкой сцепки и пожарного автомобиля вытащили грузовик и отбуксировали ее на безопасный участок дороги", - передает ГУГСЧС.

В результате происшествия никто не травмировался.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области