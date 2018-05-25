УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В Запорожской области чиновник продавал земли детского лагеря

261

Сотрудники запорожской прокуратуры задержали с поличным главу Веселовского райсовета и директора КП "Райселькомунхоз", которые незаконно передавали земельные участки детского оздоровительного лагеря в частные руки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, чиновники, вступив в сговор, переоформили документы, согласно которым лагерь на побережье Азовского моря перешел в собственность КП "Райселькомунхоз". Затем по решению райсовета земельные участки лагеря передавали в частные руки.

За оформление документов на право пользования землей директор требовал у потенциальных покупателей взятку в размере 100 тыс. гривен, половину которой передавал главе райсовета.

24 мая правоохранители зафиксировали факт передачи взятки в здании Веселовского райсовета. Чиновники получили часть денег в размере 60 тыс. гривен, после чего их задержали.

Отметим, при задержании глава райсовета оказывал сопротивление. Он повредил часть денег и пытался скрыться с места преступления на машине. Правоохранителям удалось задержать чиновника после того, как он врезался в автомобиль сотрудника полиции.

Деньги, полученные в качестве взятки, изъяты. В настоящее время ведется следствие.

Фото: пресс-служба прокураткры Запорожской области

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги