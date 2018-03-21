В Запорожской области автобусы не пускали на 2 национальные трассы

Из-за гололеда запрещали ездить также грузовикам

В Запорожской области сегодня ночью действовал запрет на проезд автобусов и грузовых автомобилей по двух национальным трассам.

Как сообщает ГУГСЧС в области, в связи с осложненными погодными условиями (гололед) с 21:30 20 марта и до утра 21 марта введено ограничение движения на автомобильных дорогах государственного значения общего пользования.

Это Н-08 "Борисполь - Днепр – Запорожье" (через г.. Кременчуг) – Мариуполь, км 450 + 455 - км 474 + 193 и Н-23 "Кропивницкий - Кривой Рог – Запорожье", км 308 + 489 - км 318 + 489 (от границ Днепропетровской области до Запорожья).

Как сообщили Служба автомобильных дорог, сегодня утром проезд по всем дорогам общего пользования в Запорожской области обеспечен.

Дороги местами мокрые, местами гололед, обработаны противогололедными материалами.

"Дорожные службы работают в усиленном режиме, выполняются работы по ликвидации зимней непогоды. Для выполнения работ задействовано 56 дорожных рабочих и 46 единиц спецтехники", - передает Служба.

Только за минувшую ночь использовано более тысячи тонн песчано-соляной смеси.

В Службе отмечают, что сегодня, 21 марта, погодные условия могут привести к нарушению или прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В отдельных районах области осложнения работы коммунальных служб, предприятий энергетической и строительной отраслей.