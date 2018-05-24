В запорожских детсадах малышам урезают питание

В детсады не поставляются все необходимые продукты.

На днях в Запорожье прошли проверки детских садов, в результате которых были обнаружены нарушения в организации питания детей. Об этом на своей странице в соцсети написала депутат Запорожского горсовета Елена Галкина.

По ее словам, поступило уже несколько жалоб от родителей на некачественное питание в дошкольных учреждениях. Первую проверку устроили в детском саду №9 в Александровском районе. Как выяснилось, поставщик привозит заказанные продукты не в полном объеме, из-за чего поварам приходится урезать меню.

"Сам сад нас приятно поразил: свежий ремонт, аккуратная территория, красивые игровые, комфортные спальни. Но информация по поставкам, к сожалению, подтвердилась. Мы увидели, что есть расхождение фактических блюд с перспективным меню - потому что не все продукты были поставлены. Напомню, что меню разрабатывается с учётом потребностей ребенка, его здоровья и развития. Сегодня, например, на обед у деток должен был быть борщ, но есть они будут суп: свеклу не привезли", - написала народная избранница.

Отметим, что вопрос некачественного детского питания поднимут на заседании гуманитарной комиссии городского совета.

Фото: Фейсбук