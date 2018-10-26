В Запорожье жители Хортицкого района не могли выехать из города

Вчера вечером в Запорожье случился небольшой транспортный коллапс. В который раз жители Хортицкого района вынуждены терпеть неудобства, прежде чем добраться после работы домой.

Отметим, что на Бабурку в час пик можно доехать только с пересадками от площади Металлургов и дальше в Хортицкий район. Вечером 25 октября люди не могли найти, где останавливается маршрутка.

Это связано с тем, что на традиционной остановке начались ремонтные работы, но заранее об этом никто не предупреждал. Люди стояли на холоде в ожидании транспорта, пока не поняли, что остановку временно перенесли.

Пока что она находится на ДК "ЗАлК". Когда все вернут на прежние места, пока неизвестно.

Также из-за ремонта перекрыли еще 2 из 3 полос движения, передает "Zanoza".