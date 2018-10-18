МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

В Запорожье жестокий убийца приговорён к 5 годам тюрьмы

330

После того, как мужчина убил деревянной палкой собственную жену за то, что она была , по его словам, сварливой, а затем на суде убийца раскался.

В семье из Комышевахи Ореховского района поизошло несчастье. После перенесенного инстульта женщину частично парализовало. За ней ухаживал муж, с которым они прожили 42 года. Он за ней всячески ухаживал и помогал, несмотря на то, что она ранее ему часто изменяла, ругалась и не стеснялась в нецензурных выражениях в его сторону. Также, обвиняемый рассказал, о тяжелом материальном положении в семье, и постоянной нехватке средств. А в день убийства женщинапыталась выйти на улицу, держась за табуретку, пошатнулась и упала, сильно ударившись головой. Муж кинулся ей на помощь и пытался дотащить до постели, а сделать это было трудно, так как женщина имела большой вес. При этом она продолжала выражать своё неловольство.

И тут мужчина не сдержался, он схватил деревянную палку и забил женщину до смерти. После того, как понял, что случилось он сначала пытался вернуть мертвую жену к жизни, а затем несколько часов проплакал над бездыханным телом.

На суде пенсионер раскаялся и просил дать ему минимальное наказание. За него вступилась и дочь, которая подтвердила, что погибшая обзывала и плохо относилась к отцу.

Ореховский райсуд признал мужчину виновным по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и назначил наказание в виде 5 лет тюрьмы.

Источник: IPnews

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги