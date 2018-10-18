В Запорожье жестокий убийца приговорён к 5 годам тюрьмы

После того, как мужчина убил деревянной палкой собственную жену за то, что она была , по его словам, сварливой, а затем на суде убийца раскался.

В семье из Комышевахи Ореховского района поизошло несчастье. После перенесенного инстульта женщину частично парализовало. За ней ухаживал муж, с которым они прожили 42 года. Он за ней всячески ухаживал и помогал, несмотря на то, что она ранее ему часто изменяла, ругалась и не стеснялась в нецензурных выражениях в его сторону. Также, обвиняемый рассказал, о тяжелом материальном положении в семье, и постоянной нехватке средств. А в день убийства женщинапыталась выйти на улицу, держась за табуретку, пошатнулась и упала, сильно ударившись головой. Муж кинулся ей на помощь и пытался дотащить до постели, а сделать это было трудно, так как женщина имела большой вес. При этом она продолжала выражать своё неловольство.

И тут мужчина не сдержался, он схватил деревянную палку и забил женщину до смерти. После того, как понял, что случилось он сначала пытался вернуть мертвую жену к жизни, а затем несколько часов проплакал над бездыханным телом.

На суде пенсионер раскаялся и просил дать ему минимальное наказание. За него вступилась и дочь, которая подтвердила, что погибшая обзывала и плохо относилась к отцу.

Ореховский райсуд признал мужчину виновным по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и назначил наказание в виде 5 лет тюрьмы.

Источник: IPnews