В Запорожье закроют один из роддомов

Два роддома объединят в один. Такое решение вчера приняли на сессии Запорожского городского совета.

Об этом пишет Forpost.

Родильный дом №1, который находится на улице Святого Николая, 27, реорганизуют.

В ближайшее время он будет присоединен к роддому №3, который расположен в Шевченковском районе Запорожья по улице Бочарова, 11. Для этого создана специальная комиссия, которая осуществит реорганизацию в законном порядке, и все права и обязанности перейдут к третьему родильному дому.

Причиной применения процедуры реорганизации называют неполноценность первого роддома из-за отсутствия необходимых отделений, в частности родильного, как такового. В течение последних лет в заведении не принимали роды, это происходило только в экстренных случаях.

Данный факт был выявлен в ходе проверки Министерства здравоохранения Украины в апреле 2013 года, - указано в пояснительной записке.

Комиссия, которая осуществляла проверку в 2013 году рекомендовала реорганизовать учреждение. Сделать это решили только через 5 лет.