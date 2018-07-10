В Запорожье зафиксировано пять новых случаев заражения опасным заболеванием

В Запорожской области за неделю 5 из 6 случаев заболевания корью зарегистрированы в Запорожье.

Как сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, за последнюю неделю случаи кори зарегистрированы в Запорожье – 5 и в Запорожском районе – 1.

Согласно данным по заболеваемости с начала года, чаще всего в области болели корью в Запорожье (111 случаев) и в Васильевском районе (106).

В тройке антилидеров оказался и Ореховский район с 28 случаями.

Количество госпитализированных с начала года составило 59,8% (171 человек из 286).