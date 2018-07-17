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В Запорожье зафиксирована еще одна смерть от ботулизма

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В Запорожской области за прошлую неделю было зарегистрировано два новых случая ботулизма, один из которых закончился летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

За период с 5 по 12 июля медики выявили ботулизм у двоих мужчин 43 и 57 лет. Оба заболевших были госпитализированы после того, как поели вяленой рыбы неизвестного происхождения.

При этом 43-летний пациент не обратился к медикам вовремя и умер, а 57-летний мужчина сейчас находится в реанимации.

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