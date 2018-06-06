В Запорожье задержали преступницу, которая находилась в розыске

Женщину подозревают в краже.

В Запорожье правоохранители задержали женщину, которая находилась в активном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

Так, 4 июня патрульные прибыли на вызов семейной ссоры. Позже выяснилось, что 27-летняя женщина находится в розыске за кражу.

Во время проверки по базам данных копы также установили, что подозреваемая в 2015 году занималась проституцией и привлекалась за хранение наркотиков.

Нарушительницу задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия.

Фото: Пресс-служба патрульной полиции Запорожской области