В Запорожье задержали преступницу, которая находилась в розыске

Женщину подозревают в краже.
В Запорожье правоохранители задержали женщину, которая находилась в активном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.
Так, 4 июня патрульные прибыли на вызов семейной ссоры. Позже выяснилось, что 27-летняя женщина находится в розыске за кражу.
Во время проверки по базам данных копы также установили, что подозреваемая в 2015 году занималась проституцией и привлекалась за хранение наркотиков.
Нарушительницу задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия.
Фото: Пресс-служба патрульной полиции Запорожской области