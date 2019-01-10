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В Запорожье задержали очередного наркомана

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Серо-зеленая трава с характерным запахом Марихуаны была завернута в буклет со скидками одного из супермаркетов. Владелец ” свертка” сразу сообщил, что наркотики предназначены для собтвенного употребления.

Инцидент произошел вчера, 9 января, в районе ул. Чумаченко, что в Космическом микрорайоне. Уже традиционно правонарушитель увидел патрульных реко изменил направление движения и пустился в бега. Копам ничего не оставалось делать, как задержать подозрительного мужчину.

В Запорожье задержали очередного наркомана

Вещество изьто в присутствии понятый и отправлено на судмедэкспертизу, а самого запорожца доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

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