В Запорожье за 2 миллиона отремонтировали 2 трамвая (ФОТО)

Транспорт сегодня вывели на маршруты

В Запорожье сегодня, 15 марта, на маршрут вывели 2 трамвая, которые были реконструированы за 2 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, работы проводило коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" за деньги, полученные из городского бюджета.

"Эти два трамвайных вагона проработали порядка 30 лет, исчерпав срок эксплуатации. В конце прошлого года они были поставлены на капитальный ремонт", - сообщает мэрия.

В ходе работ выполнен капитальный ремонт трамвайных тележек и кузовов, заменены салон и система отопления, установлены новые двери и стёкла.

Трамваи запустили по маршруту №3 "вокзал "Запорожье-1" - Запорожье Левое".