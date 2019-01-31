В Запорожье введут налог за проживание туристов в отелях

Запорожские депутаты на последней сессии горсовета приняли решение о введении туристического сбора.

Процент налога будет зависеть от стоимости аренды номера в сутки и длительности проживания постояльца. Например, если сутки в отеле стоят до 300 гривен, налог составит 0,5% от минимальной зарплаты, если от 300 до 600 – 0,25%, если более 600 – 0,5%

Решение о введении туристического сбора депутаты приняли на 36-й сессии горсовета.

Сбор будет взыматься за ночевку в гостиницах, отелях, хостелах, санитарно-курортных учреждениях и т.д.

Налог не будут взымать с льготных категорий населения и несовершеннолетних – сообщает пресс-служба Запорожской мэрии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram