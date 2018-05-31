В Запорожье - вспышка острой кишечной инфекции

В Запорожской области резко возросло количество заболевших острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Так, за минувшую неделю 200 человек обратились в больницы с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ). В 96,6% случаев факторами передачи стали продукты питания. Опасными продуктами оказались немытые овощи и фрукты, молочная продукция, мясо и рыба.

Примечательно, что в большинстве случаев некачественные продукты покупались на узаконенных рынках и были приготовлены в домашних условиях.

Специалисты лабораторного центра призывают горожан соблюдать правила личной гигиены, не употреблять в пищу некачественные продукты, соблюдать сроки хранения продуктов, а также пользоваться только качественной питьевой водой.

Фото: Пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Запорожской области