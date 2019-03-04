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В Запорожье водители грузовиков сливают в жилом секторе зловонные отходы, - СОЦСЕТИ

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В Запорожье водители фур, перевозивших мясо, сливают отходы прямо на проезжую часть. Обэтом сообщили очевидцы в соцсети.

На днях горожане заметили на улице Складской в Коммунарском районе две фуры, в которых перевозили мясные продукты. Водители грузовиков перегружали товар, а отходы сливали возле дороги.

По словам местных жителей, возле их дворов уже несколько дней стоит неприятный запах.Также горожане беспокоятся из-за возможного появления грызунов.

Кроме того, жители улицы вызвали на место полицию. Однако до приезда правоохранителей водители фур успели уехать.

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