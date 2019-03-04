В Запорожье водители грузовиков сливают в жилом секторе зловонные отходы, - СОЦСЕТИ

В Запорожье водители фур, перевозивших мясо, сливают отходы прямо на проезжую часть. Обэтом сообщили очевидцы в соцсети.
На днях горожане заметили на улице Складской в Коммунарском районе две фуры, в которых перевозили мясные продукты. Водители грузовиков перегружали товар, а отходы сливали возле дороги.
По словам местных жителей, возле их дворов уже несколько дней стоит неприятный запах.Также горожане беспокоятся из-за возможного появления грызунов.
Кроме того, жители улицы вызвали на место полицию. Однако до приезда правоохранителей водители фур успели уехать.
Коммунарский район , улица складская, каждый день , утром и днём, перегружают мясные продукты возле проезжей части,сливают жидкость с мяса на землю. Оставляют мусор. Следствие этих действий- неприятный запах, крысы, в дальнейшем будут мухи. От подписчика #Запорожье #новости #дтп #zp #zp_news
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