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В Запорожье водитель обматерил школьницу за льготный проезд

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Вчера, 4 октября, в Запорожье водитель местной маршрутки №53 с матом обругал школьницу, которая хотела проехать по льготной цене. Один из пассажиров снял этот неприятный инцидент на видео, передает "Наш город".

"Выйдите к х*ям"! И с руки! Так водитель 53й маршрутки общается с пассажирами которые хотят проехать по ученической скидке! Сегодня, Фортечная - Соборный. Выгонят или наградят обезьяну? #запоріжжя #запорожье

По словам автора видео, девушка на входе предоставила водителю свой ученический билет. Однако водитель отказал школьнице в льготном проезде, нецензурно высказался в ее адрес и выгнал из салона.

Горожане надеются, что местные власти отреагируют на эту ситуацию. А с водителем и перевозчиком данного маршрута будет проведена беседа.

Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

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