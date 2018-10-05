В Запорожье водитель обматерил школьницу за льготный проезд

"Выйдите к х*ям"! И с руки! Так водитель 53й маршрутки общается с пассажирами которые хотят проехать по ученической скидке! Сегодня, Фортечная - Соборный. Выгонят или наградят обезьяну? #запоріжжя #запорожье

По словам автора видео, девушка на входе предоставила водителю свой ученический билет. Однако водитель отказал школьнице в льготном проезде, нецензурно высказался в ее адрес и выгнал из салона.

Горожане надеются, что местные власти отреагируют на эту ситуацию. А с водителем и перевозчиком данного маршрута будет проведена беседа.