В Запорожье водитель обматерил школьницу за льготный проезд

Вчера, 4 октября, в Запорожье водитель местной маршрутки №53 с матом обругал школьницу, которая хотела проехать по льготной цене. Один из пассажиров снял этот неприятный инцидент на видео, передает "Наш город".
"Выйдите к х*ям"! И с руки! Так водитель 53й маршрутки общается с пассажирами которые хотят проехать по ученической скидке! Сегодня, Фортечная - Соборный. Выгонят или наградят обезьяну? #запоріжжя #запорожье
По словам автора видео, девушка на входе предоставила водителю свой ученический билет. Однако водитель отказал школьнице в льготном проезде, нецензурно высказался в ее адрес и выгнал из салона.
Горожане надеются, что местные власти отреагируют на эту ситуацию. А с водителем и перевозчиком данного маршрута будет проведена беседа.