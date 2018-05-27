В Запорожье во время движения из фуры выпали емкости с химикатами

25 мая, на повороте Паркового бульвара в Днепровском районе Запорожья из грузовика выпали три емкости с веществом. В результате чего произошла утечка жидкости на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

По прибытии, спасатели установили, что водитель фуры перевозил в емкостях коагулянт хлорида железа, который применяют для очистки питьевой воды. Поэтому угрозы для жизни людей он не несет.

Патрульные перекрыли дорогу в обе стороны. С помощью подъемника бочки удалось поднять на платформу. После чего спасатели смыли остатки вещества с проезжей части.

В результате происшествия пострадавших нет.

Источник и фото: пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.