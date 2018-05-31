В Запорожье в третий раз будут проводить тендер на расчистку "злосчастной" промоины

На сайте электронных госзакупок " Прозорро" объявили о тендере на проведение работ по расчистке промоины между Молочным лиманом и Азовским морем. Стоимость работ, по данным сайта, составляет порядка 4 млн. гривен.

Генподрядчик должен поддерживать канал, соединяющий лиман с морем, в рабочем состоянии до 20 декабря 2018 года.

В общественной организации "Экокорпус" отметили, что протоку Молочного лимана полностью занесло песком. Поэтому, чтобы предотвратить замор рыбы на песке, сотрудники Приазовского Нацпарка совместно с "Экокорпусом" хотят построить заградительный бурт. До проведения работ по расчистке бурт будет защитой от попадания морской воды в лиман.

"Шторм, который прошёл на днях в Кирилловке, был не только губительным, но и спасительным, ввиду того, что в начале мая протока Молочного лимана была расчищена общественными организациями, сильный шторм дал большой приток воды и позволил снизить солёность на 6 промилле. На данный момент в лимане умеренная солёность и шикарная кормовая база для пеленгаса", - добавили активисты "Экокорпуса".

Фото: Фейсбук