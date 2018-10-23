В Запорожье в одной из детских больниц "процветает" антисанитария

Жительница Запорожья на своей странице в соцсети пожаловалась на антисанитарные условия в детской городской больнице, которая находится в Хортицком микрорайоне.

Так, женщина выложила фото, на которых видно, как по стенам ползают тараканы. Также на фото видно, что ремонт в палатах не делался со времен постройки больницы, а состояние кроватей и матрацев практически непригодно для использования.

В своем посте запорожанка обратилась к местным чиновникам и задала риторический вопрос: ""Уважаемые" бизнесмены и чиновники нашего города, а вы бы положили своего ребенка к ТАКИМ соседям? Когда они ползают везде: по стенам, по тумбочкам, по кроватям... Может наконец-то наведете порядки? И сделаете нормальный ремонт не в одном отделении больницы, а во всей?..", - пишет возмущенная мать ребенка.