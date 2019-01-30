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В Запорожье увеличилось количество заболевших гриппом

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В Запорожской области за минувшую неделю, с 21 по 27 января, было зарегистрировано 9 425 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

По данным медиков, большую часть заболевших (61%) составили дети до 17 лет. Также сообщается, что с осложнениями были госпитализированы 246 человек, из них 140 детей. Максимальный показатель заболеваемости зарегистрирован среди детей в возрасте до четырех лет.

Стоит отметить, что в области продолжается вакцинация против гриппа – было привито 13945 человек, в том числе медицинские работники и школьники.

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