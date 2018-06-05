В Запорожье у женщины изъяли наркотики на сотни тысяч

Стоимость изъятых наркотиков составляет 200 тысяч гривен на "черном" рынке.

В Запорожье правоохранители с поличным задержали женщину, которая незаконно хранила наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства родственницы местного наркодиллера в Шевченковском районе Запорожья. У женщины изъяли около 100 г метадона, который был расфасован по дозам.

По приблизительным подсчетам, стоимость метадона на "черном" рынке может составлять 2 тысячи гривен за 1 грамм, а общая стоимость изъятого составляет порядка 200 тысяч гривен.

Также у хозяйки квартиры изъяли весы и несколько мобильных телефонов. Все вещества направлены на экспертизу. Идет досудебное расследование.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области