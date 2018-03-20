В Запорожье целый район получит горячую воду "из воздуха"

Используют вторичное тепло от промышленной площадки

В Запорожье Заводской район с апреля будет получать горячую воду, которую нагреют за счет вторичного тепла промышленных предприятий города, которое раньше уходило просто в воздух.

Как сообщил в соцсети мэр города Владимир Буряк, таким образом горячую воду бесперебойно будут получать еще около 36 тысяч жителей города.

"На очереди Заводский район. На финальной стадии находится проект по строительству "перемычки", позволяющей использовать тепло, которое раньше просто уходило в воздух, для подогрева горячей воды", - написал мэр.

По подсчетам коммунальщиков горсовета, в 2018 году экономия газа за счет замещения его вторичным теплом составит для города более 15 млн куб. м.

Из них 1,1 млн куб. м за счет перемычки по ул. Финальной.

"Что важно для запорожцев. Это возможность стабилизации тарифа за счет снижения его зависимости от стоимости природного газа. Это снижение выбросов в воздух. И, конечно, это горячая вода круглогодично и круглосуточно", - подытожил Буряк.

Фото: Facebook