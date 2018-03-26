В Запорожье транспортный коллапс (ФОТО)

Жители крупнейшего района Запорожья не могут попасть на работу в центр

В Запорожье сейчас крупный транспортный коллапс – движение заблокировано через мосты с правобережного Хортицкого района (самый большой по численности жителей) в центральный Вознесеновский.

Как сообщают пользователи группы "Автоканал Запоріжжя. СВ 13 FM." в соцсети, затор начинается уже на острове Хортица – движение по мосту на левый берег крайне затруднено.

Эта транспортная проблема уже традиционна для Запорожья.

Существующие 2 моста имени Преображенского с левого берега (Хортицкий район) на остров Хортицу и с острова на правый берег (Вознесеновский район) имеют всего по одной полосе движения в каждую сторону и не рассчитаны на современный поток транспорта.

Новые два моста через Хортицу начали строить еще в 2004 году но из-за смены собственников (с горсовета на государство в лице "Укравтодора"), уголовных расследований по многомиллионным хищениям и нестабильного финансирования до сих пор ни один так и не ввели в экплуатацию.

Во времена президента Виктора Ющенко рассматривали вариант строительства более дешевого моста ниже по течению (так называемый Южный мост), который мог бы позволить пустить крупногабаритный транспорт в объезд Запорожья, но проект так и не утвердили.

Фото: Facebook