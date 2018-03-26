В Запорожье сына жестоко расправился с отцом

Забил до смерти деревяшкой

В Запорожье правоохранители подозревают местного жителя в умышленном убийстве своего отца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, сын убитого мужчины ранее уже был осужден за уголовно наказуемые преступления.

"Ранее судимый житель Хортицкого района,находясь по месту своего жительства и в состоянии алкогольного опьянения, нанес многочисленные удары деревянной доской своему отцу по голове", - передают правоохранители.

От полученных травм пожилой отец скончался на месте.

Подозреваемого задержали, начали расследование по ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Сейчас прокуратура настаивает на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.