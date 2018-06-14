В Запорожье спасатели ликвидировали крупный пожар на Хортице

Выгорело порядка 0,5 гектара леса.

13 июня, в Запорожье на острове Хортица произошел очередной пожар. Там загорелись трава и сухой настил на площади 0,5 га.

По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, сообщение к спасателям поступило в 09:50. На место направили 4 единицы техники и 17 пожарных.

Огонь распространился на сухую траву, травяной настил и кустарники. Погасить возгорание пожарным удалось за два с половиной часа.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. По данному факту проводится расследование.

В ГСЧС напоминают о том, что сейчас на территории Запорожской области чрезвычайная пожарная опасность. Горожан призывают соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области