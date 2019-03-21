|Запорожья
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

В Запорожье сотрудница миграционной службы вымогала деньги за изготовление загранпаспорта

340

В Запорожье полицейские задержали на взятке сотрудницу одного из районных отделений Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

Госслужащая находится в должности ведущего специалиста отделения миграционной службы.

По материалам следствия, она вымогала 4800 гривен за срочное изготовление загранпаспортов для гражданина и его семьи.

Сегодня, 21 марта, сотрудница миграционной службы получила деньги, после чего ее задержали сотрудники полиции.

Рассматривается вопрос о вручении подозрения по статье 368 УК Украины. Решается вопрос о мере пресечения.

В Запорожье сотрудница миграционной службы вымогала деньги за изготовление загранпаспорта

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения