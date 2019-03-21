В Запорожье сотрудница миграционной службы вымогала деньги за изготовление загранпаспорта

В Запорожье полицейские задержали на взятке сотрудницу одного из районных отделений Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

Госслужащая находится в должности ведущего специалиста отделения миграционной службы.

По материалам следствия, она вымогала 4800 гривен за срочное изготовление загранпаспортов для гражданина и его семьи.

Сегодня, 21 марта, сотрудница миграционной службы получила деньги, после чего ее задержали сотрудники полиции.

Рассматривается вопрос о вручении подозрения по статье 368 УК Украины. Решается вопрос о мере пресечения.

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