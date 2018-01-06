В Запорожье состоялась пресс-конференция по поводу ситуации, сложившейся во время похорон ребенка и отказа священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата отпевать ребенка из-за того, что он был окрещен в храме Киевского патриархата.

Циничный поступок священников заставил общество вновь заговорить о противостоянии патриархатов. Тысячи украинский во всех городах принесли в церкви Московского патриархата свечи и игрушки в знак протеста действий его священнослужителей.

Дабы прояснить ситуацию, Запорожье посетил епископ Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Киевского патриархата - Владыка Семион .

"Хочу поддержать Запорожскую епархию и всех неравнодушных и мыслящих граждан Украины за то, что стали на защиту семьи, понесшей такую горькую утрату. За то, что вы не стояли в стороне и осудили непозволительный и столь неблагородный поступок со стороны священника Московского патриархата.

Тот мужчина, который решил свести счеты с жизнью и совершил суицид - согрешил! А тот, кто отказал семье и не отпел трагически погибшего ребенка - согрешил дважды!",- прокомментировал Владыка Семион.

На встрече с прессой присутствовал также епископ Запорожской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата - Фотий.

"Наша церковь стремимся к диалогу, примирению и объединению. Мы хотим положить конец конфликту двух концессий - Киевского и Московского. Нам нужно стоять рука об руку, а не накалять ситуацию, тем самым приводить к расколу общества. Заявления о том, что Бог покарает священника и всю его семью на семь поколений за отпевание погибшего ребенка - враждебно. Я такого Бога не знаю. Бог - есть милосердие. Нельзя позволять гневу доминировать над собой.

В Рождественские праздники хотим пожелать всем мира! Пусть добро и благородность будут в ваших помыслах и ваших деяниях",- отметил Фотий.

Епископ Запорожской епархии Фотий также отметил, что ритуальные службы в Запорожье работают весьма сомнительно:

"Не право ритуальной службы определять конфессию. Священник, который отказал семье в отпевании проживает в селе Разумовка. Что он делает в Запорожье? Он зарабатывает деньги в ритуальной службе. Эта ситуация настолько неправильная по своей сути, что проблема заключается именно в этом.

Когда появляется вопрос об отпевании верующего человека, нужно обращаться не в ритуальную службу, а в храм. Ведь, когда у вас рождаются дети, вы идете их крестить в церковь, а не в коммерческую фирму. Увы, когда люди сталкиваются с потерей, они растеряны и тут же появляются представители ритуальных служб. Они взимают крупные суммы за свои услуги, но справляются с ними отнюдь не благородно. Нужно оплатить по всем инстанциям, в том числе и за услуги священника. Ритуальные службы зарабатывают на священниках. Мы хотим, чтобы люди обращались в свои храмы напрямую. Ведь, если вы - верующий человек, лучше обратитесь в свой храм".

Напомним, трагедия произошла 31 декабря в Запорожье. Мужчина выпрыгнул с окна 8 этажа. Это произошло в тот момент, когда из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением, когда узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.

Ребенка все же отпели. Священник Киевского патриархата, которого успели найти родители, приехал на похороны с другого конца города. Зато московские священники несмотря на яростный резонанс продолжают отстаивать свою позицию.