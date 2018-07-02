В Запорожье состоялась акция в поддержку украинских политзаключенных в России

Запорожцы вышли на всемирную акцию #FreeSentsov.

В воскресенье, 1 июля, в Запорожье прошла акция в поддержку голодающего кинорежиссера Олега Сенцова и других политзаключенных в РФ, передает "Заноза".

С самого утра на площади Маяковского собрались десятки горожан, которые выступили против политических репрессий России. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "#FreeSentsov", "Свободу пленникам российских оккупантов", "Свободу политзаключенным! Путина – в Гаагу!" и другие.

Также активисты записали видеообращение в поддержку Сенцова, которое планируют опубликовать в соцсети.

Напомним, 14 мая текущего года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он выступает за освобождение всех украинских политзаключенных в России. Акции в поддержку режиссера и других заключенных проходят по всему миру.

Фото: Заноза