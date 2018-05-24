В Запорожье состоится массовый заезд велосипедистов

В Запорожье в эти выходные намечается масштабный фестиваль для велосипедистов. Об этом в соцсети сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодно фестиваль "Велодень" собирает до 10 тыс. велосипедистов. Цель его проведения – привлечь внимание горожан к здоровому образу жизни и велосипедному движению.

Массовый заезд состоится в воскресенье, 27 мая. Любители велоспорта соберутся в 10:00 на площади Запорожской.

По словам организаторов, сначала велосипедисты проедут по центральным улицам города: по проспекту Соборному до площади Свободы вдоль улицы Днепровской, далее по Набережной до улицы Лермонтова до пересечения с улицей Победы.

Завершится заезд в парке Трудовой славы. Там велосипедисты примут участие в масштабном флешмобе и составят гигантскую фигуру. Какую именно, пока неизвестно.

Также в рамках проведения велодня организаторы анонсируют вело-квест. Участникам нужно будет разгадать загадки и, передвигаясь по городу на велосипеде, выполнить миссию. Победителям будут вручать подарки от спонсоров мероприятия.

Фото: Фейсбук