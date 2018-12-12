В Запорожье снова закрыли на карантин несколько школ

Сегодня, 12 декабря, учебный процесс приостановили в запорожской общеобразовательной школе I-III ступеней №38. С 13 декабря будут приостановлены занятия и в гимназии №8. Такой приказ подготовили в Коммунарском территориальном отделе образования департамента образования и науки Запорожского городского совета.

Занятия приостановлены из-за высокой заболеваемости учеников ОРВИ. Согласно санитарным нормам и правилам, когда количество отсутствующих составляет более 30%, с целью предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации, учебное заведение закрывается.

На сегодняшний день количество заболевших в школе №38 составляет 32% учеников, в гимназии №8 – 25% детей. Образовательный процесс приостановлен до 14 декабря.

Как сообщили в департаменте образования и науки Запорожского городского совета, в целом по городу на карантин закрыты 46 классов.