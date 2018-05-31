В Запорожье снова ввели ночной "сухой закон"

Под запрет попадает продажа пива и алкогольных напитков с 22:00 до 8:00 в супермаркетах и других магазинах.

В Запорожье депутаты запретили продажу алкоголя в ночное время. Такое решение было принято на очередной сессии горсовета.

Теперь в Запорожье ежедневно с 22:00 до 8:00 будет запрещена продажа пива (за исключением безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин во всех супермаркетах и киосках города. Ограничение не распространяется на кафе и рестораны.

Стоит отметить, что в августе 2017 года запорожские депутаты принимали подобное решение, однако позже его оспорили в суде. Как оказалось, раньше местные власти не имели право самостоятельно определять режим продажи алкоголя в магазинах и торговых центрах.

Во время обсуждения городской голова Владимир Буряк предложил убрать второй пункт проекта, в котором указано, что правоохранители вместе с исполкомом должны разработать план мероприятий по реализации проекта. По его словам, этот пункт не соответствует Закону Украины. Однако депутаты решили оставить второй пункт в ночном "сухом законе", пишет "Время новостей".

Фото: Пресс-служба Запорожского горсовета