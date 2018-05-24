В Запорожье школьница выпала из окна недостроя

Девочку с серьезными травмами доставили в больницу.

Несчастный случай произошел вчера вечером, 23 мая, на ул. Фортечной в Александровском районе Запорожья. 14-летняя девочка выпала из окна второго этажа недостроенной многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, школьница приземлилась на бетонную плиту в котловане. По предварительной информации, врачи диагностировали у нее перелом предплечья и черепно-мозговую травму.

Спасатели зафиксировали пострадавшую для безопасной транспортировки, затем каретой скорой помощи ее доставили в городскую детскую больницу №5.

Выяснилось, что девочка вместе с друзьями гуляла по заброшенному зданию, не удержала равновесие и выпала из окна. По данному факту ведется следствие.