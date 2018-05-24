В Запорожье семьям с особыми детьми выплатят более 400 тысяч гривен

Пособия обещали выплатить ко Дню защиты детей.

В Запорожье в рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения выплатят единоразовую помощь семьям, в которых воспитывается дети с различными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Размер социальной выплаты составляет 1000 гривен на каждого ребенка. Уже ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, такую помощь получат 163 ребенка с инвалидностью, с диагнозом ДЦП и 207 ребят с инвалидностью, прикованных к кровати.

Также в рамках программы уже третий год подряд управление социальной защиты населения выплачивает единоразовую материальную помощь несовершеннолетним детям, членам семьи погибших в АТО. В Запорожье такой статус имеют 33 ребенка. К 1 июня они также получат пособия в размере 1000 гривен.

Всего из городского бюджета на эти цели выделено более 400 тыс. гривен.

Фото: Пресс-служба Запорожского горсовета